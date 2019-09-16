От Чехии на получение «Оскара» выдвигается фильм «Раскрашенная птица»

Катерина Айзпурвит
16-09-2019
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На получение награды Американской академии киноискусства за лучший фильм на иностранном языке Чешская академия кино и телевидения (ČFTA) выдвинула ленту «Раскрашенная птица» режиссера Вацлава Маргоула.

Картина, повествующая о страданиях еврейского мальчика, блуждающего по Восточной Европе в годы Второй мировой войны, была снята по роману польско-американского писателя Ежи Косинского. Фильм участвовал в основной конкурсной программе Венецианского кинофестиваля. Студенческое жюри оценило его специальным призом Cinema for UNICEF.

Номинанты в 24 категориях на получение премии «Оскар» будут представлены 13 января 2020 года.

 
 
 
 
 
 
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