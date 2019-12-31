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Остравская клиника создаст мемориал в память о жертвах стрельбы

Тимур Кашапов
31-12-2019
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Университетская клиника Остравы намерена создать мемориал в память о семи погибших в результате стрельбы 10 декабря. Временный мемориал будет разобран 2 января. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь клиники Петра Петлахова.

Напомним, инцидент произошел в отделении травматологии около 7 часов утра. Неизвестный 42-летний мужчина, зайдя в здание, открыл огонь по находившимся там людям. Было убито семь человек, еще двое до сих пор находятся в больнице. Стрелявшим оказался строительный техник, скрывшийся с места преступления на автомобиле. Позже он совершил самоубийство.

 
 
 
 
 
 
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