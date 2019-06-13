Остраве будет передан европейский суперкомпьютер

Восемь европейских городов, включая чешскую Остраву, получат в свое распоряжение первые восемь высокопроизводительных суперкомпьютеров. С помощью этих машин будет вестись разработка новых приложений в интересах европейских ученых, предприятий и целых отраслей промышленности. Речь идет, например, о производстве новых лекарств и материалов, которые возможно использовать для снижения влияния климатических изменений на жизнедеятельность человека.

В совместном проекте участвуют все 28 государств-членов ЕС, причем в 19 из них будут размещены суперкомпьютеры, которые составят ядро новых научно-исследовательских центров. На эти цели было выделено около 840 млн евро.