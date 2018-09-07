Острава приобретет трамваи Škoda Transportation

Антон Каймаков
07-09-2018
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Транспортное предприятие моравского промышленного города Острава намерено приобрести 40 новых трамваев производства чешской компании Škoda Transportation, расположенной в городе Пльзень. Инвестиция в пассажирский рельсовый транспорт составит 1,9 миллиарда крон (74 миллиона евро).

Первые составы, вмещающие до 200 пассажиров, город получит осенью 2020 года. Новые трамваи типа ForCity Smart, предназначенные для Остравы, будут оснащены системой камер наблюдения, кондиционерами, USB-портами и wi-fi.

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