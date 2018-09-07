Острава приобретет трамваи Škoda Transportation

Транспортное предприятие моравского промышленного города Острава намерено приобрести 40 новых трамваев производства чешской компании Škoda Transportation, расположенной в городе Пльзень. Инвестиция в пассажирский рельсовый транспорт составит 1,9 миллиарда крон (74 миллиона евро).

Первые составы, вмещающие до 200 пассажиров, город получит осенью 2020 года. Новые трамваи типа ForCity Smart, предназначенные для Остравы, будут оснащены системой камер наблюдения, кондиционерами, USB-портами и wi-fi.