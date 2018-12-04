Особые заслуги в сфере дипломатии будут отмечаться медалью МИД

Министерство иностранных дел Чехии впервые в своей истории будет награждать медалями за особые заслуги в сфере дипломатии. Наград удостоятся лица, внесшие значительный вклад в развитие отношений Чешской Республики и других государств. Решение об учреждении новой награды в понедельник, 3 декабря, приняло правительство ЧР.

До сих пор внешнеполитическое ведомство присуждало только премии Gratias agit за распространение доброго имени Чешской Республики за рубежом, которые были учреждены в стране с 1997 года. Gratias agit не будет упразднена после введения новой награды, сообщили в МИД.