Основные водохранилища Чехии заполнены на 80% от проектного объема

Лорета Вашкова
06-02-2019
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Крупные водохранилища на территории Чешской Республики способны в случае засушливого лета обеспечить водными ресурсами население и промышленные предприятия. О предоставлении таких гарантий информировало Министерство сельского хозяйства ЧР. По словам министра сельского хозяйства Mирослава Томана, именно благодаря большим водохранилищам летом прошлого года удалось удовлетворить потребности жителей страны в питьевой воде.

Одновременно специалисты, как заверили в министерстве, следят за рисками в случае быстрого таяния снега с целью своевременного принятия мер по предотвращению наводнений. Большинство чешских водохранилищ заполнены на 80% от проектного объема.

 
 
 
 
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