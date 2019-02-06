Основные водохранилища Чехии заполнены на 80% от проектного объема

Крупные водохранилища на территории Чешской Республики способны в случае засушливого лета обеспечить водными ресурсами население и промышленные предприятия. О предоставлении таких гарантий информировало Министерство сельского хозяйства ЧР. По словам министра сельского хозяйства Mирослава Томана, именно благодаря большим водохранилищам летом прошлого года удалось удовлетворить потребности жителей страны в питьевой воде.

Одновременно специалисты, как заверили в министерстве, следят за рисками в случае быстрого таяния снега с целью своевременного принятия мер по предотвращению наводнений. Большинство чешских водохранилищ заполнены на 80% от проектного объема.