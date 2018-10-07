Ослабление позиции социал-демократов чревато сменой главы Сената

Чешская социал-демократическая партия может лишиться лидерства в Верхней палате парламента и поста председателя Сената. По итогам первого тура сенаторских выборов, сулящих смену состава трети состава палаты, социал-демократы из 13 защищаемых мандатов через неделю продолжат борьбу лишь за 5 из них.

По традиции, Сенатом Чехии руководит представитель самой сильной политической фракции. Сегодня председателем является социал-демократ Милан Штех, чья партия располагает в Верхней палате 23 мандатами. Однако, после второго тура на счету социалистов в лучшем случае останется только 15 голосов.