Ослабление карантина. В Чехию могут вновь ездить граждане стран ЕС, которые в стране работают или учатся

Иностранцы из числа граждан ЕС, которые в Чехии работают или учатся, вновь с понедельника могут вновь въехать в страну. При пересечении границы, однако, они обязаны предъявить справку о негативном результате тестирования на коронавирус. Трудоустроенные в Чехии иностранные граждане из стран Евросоюза обязаны также предоставить подтверждение от своего работодателя.