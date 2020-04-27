Ослабление карантина. В Чехию могут вновь ездить граждане стран ЕС, которые в стране работают или учатся

Иностранцы из числа граждан ЕС, которые в Чехии работают или учатся, вновь с понедельника могут вновь въехать в страну. При пересечении границы, однако, они обязаны предъявить справку о негативном результате тестирования на коронавирус. Трудоустроенные в Чехии иностранные граждане из стран Евросоюза обязаны также предоставить подтверждение от своего работодателя.
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