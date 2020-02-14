Организация «Миллион мгновений» заявила о протестных акциях в защиту демократических институций

Организация «Миллион мгновений» заявила о намерении устроить 1 марта в Праге демонстрацию в защиту демократических институций в Чехии. Причиной оглашения протестной акции в столице стало избрание омбудсменом социал-демократа Станислава Кршечека, известного своими негативными высказываниями в адрес цыган, и желанием ограничить сотрудничество канцелярии омбудсмена с неправительственными организациями.

«Дело не только в Станиславе Кршечеке. Результаты выборов омбудсмена являются лишь особо ярким примером того, как ANO, SPD Томио Окамуры и коммунисты сообща систематически шаг за шагом политически разлагают и приватизируют государственный аппарат и важные институции, в компетенцию которых входит контроль органов власти. Они присваивают себе ведомства, которые должны служить общественности, а не узкому кругу политиков», - заявляют представители «Миллиона мгновений». Протестные акции пройдут и в ряде других чешских городов, сообщает информагентство ЧТК.