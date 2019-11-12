Организация «Человек в беде» включена в санкционный список российского Минюста

Чешская неправительственная гуманитарная организация «Человек в беде» была внесена российским Министерством юстиции в список организаций, деятельность которых нежелательна на территории РФ.

Минюст России приступил к такому шагу, ссылаясь на федеральный закон «О противодействии лицам, причастным к нарушению основополагающих прав и свобод граждан Российской Федерации».

«Человек в беде» стал, таким образом, 19-й организацией, включенной в указанный список, учрежденный российскими органами после аннексии Россией Крыма и введения санкций в отношении РФ.

Напомним, что крупнейшая своего рода организация в Европе предоставляет более четверти века помощь практически по всему миру, поставляя в страны, пострадавшие от войн, природных катастроф и стихийных бедствий гуманитарную помощь и другой необходимый материал, а также финансируя и обеспечивая реконструкцию разрушенных общественных зданий и школ. «Человек в беде» занимается также просветительской деятельностью, социальной интеграцией меньшинств и поддержкой прав человека и демократии не только за рубежом, но и в самой Чехии.

Бюджет компании ежегодно превышает два миллиарда крон (80 миллионов евро).

Организациям, включенным в российский санкционный список, запрещено работать на территории РФ и сотрудничать с гражданами России, которым грозит за нарушение запрета наказание сроком в 6 лет.