Орбан прибудет в Прагу в середине октября

В вилле Карады, некогда принадлежавшей знаменитой венгерской актрисе Каталин Карады, прошла встреча чешского премьера Андрея Бабиша с его венгерским коллегой Виктором Орбаном.
Беседа обоих политиков состоялась с глазу на глаз, на пресс-конференции по ее завершении было заявлено, что обсуждались вопросы взаимного экономического сотрудничества, а также миграционная политика и европейский бюджет. Орбан нанесет ответный визит в Прагу, в сопровождении венгерских предпринимателей в середине октября.
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