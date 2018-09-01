Орбан прибудет в Прагу в середине октября

Эва Туречкова
01-09-2018
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В вилле Карады, некогда принадлежавшей знаменитой венгерской актрисе Каталин Карады, прошла встреча чешского премьера Андрея Бабиша с его венгерским коллегой Виктором Орбаном.

Беседа обоих политиков состоялась с глазу на глаз, на пресс-конференции по ее завершении было заявлено, что обсуждались вопросы взаимного экономического сотрудничества, а также миграционная политика и европейский бюджет. Орбан нанесет ответный визит в Прагу, в сопровождении венгерских предпринимателей в середине октября.

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