Опытный образец L-39NG совершил первый полет

Тимур Кашапов
22-12-2018
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Опытный образец учебно-боевого самолета Aero Vodochody L-39NG впервые поднялся в воздух. Об этом сообщил пресс-секретарь Aero Vodochody Тобиаш Тврдик. Компания, по его словам, в ближайшее время начнет сертификацию нового самолета.

Ранее стало известно, что серийный выпуск L-39NG, который придет на смену легендарной машине L-39 Albatros, начнется в 2020 году. По сравнению со своим предшественником L-39NG имеет большую дальность полета, улучшенные аэродинамические качества и более высокий уровень безопасности. На первом этапе производства будет выпущено более сорока L-39NG, которые будут поставлены в Португалию, США и Сенегал.

 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 