Опытный образец L-39NG совершил первый полет

Опытный образец учебно-боевого самолета Aero Vodochody L-39NG впервые поднялся в воздух. Об этом сообщил пресс-секретарь Aero Vodochody Тобиаш Тврдик. Компания, по его словам, в ближайшее время начнет сертификацию нового самолета.

Ранее стало известно, что серийный выпуск L-39NG, который придет на смену легендарной машине L-39 Albatros, начнется в 2020 году. По сравнению со своим предшественником L-39NG имеет большую дальность полета, улучшенные аэродинамические качества и более высокий уровень безопасности. На первом этапе производства будет выпущено более сорока L-39NG, которые будут поставлены в Португалию, США и Сенегал.