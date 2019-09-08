Опрос: за коммунистов проголосовало бы менее 5 процентов респондентов

Эва Туречкова
08-09-2019
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Если бы сейчас в стране состоялись парламентские выборы, Коммунистическая партия Чехии и Моравии впервые с момента основания самостоятельной Чешской Республики не смогла бы преодолеть пятипроцентный проходной барьер в Палату депутатов. Такие результаты показал опрос общественного мнения агентства KantarCZ. Результат ниже 5% показала бы также TOP 09.

Наибольшее количество голосов набрало бы движение ANO (30 %), на втором месте оказалась бы Пиратская партия (17%), а на третьем – Гражданская демократическая партия (14,5 %). Больше 5% получила бы также SPD, социал-демократы, Старосты и независимые, христианские демократы, сообщило «Чешское телевидение».

 
 
 
 
 
 
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