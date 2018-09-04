Опрос: Треть учителей использует доступ детей к Сети в образовательных целях

Две трети родителей и половина учителей выступают за полный запрет использования мобильных телефонов в школе. Согласно исследованию агентства Ipsos, проведенному по запросу компании T-Mobile, треть преподавателей использует мобильный доступ школьников к Интернету во время уроков в образовательных целях, например при изучении иностранных языков.

Критики использования сотовых телефонов в школе считают, что телефоны отвлекают детей от учебы. Многие родители также недовольны тем, что телефоны являются показателем социального статуса семьи. К полному запрету мобильных телефонов в школе с начала школьного года приступила, например, Франция.