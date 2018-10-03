Опрос: треть чехов курит, три четверти пьют алкоголь, большинство занимается спортом

Эва Туречкова
03-10-2018
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Треть населения Чехии курит, три четверти еженедельно употребляют алкоголь. В среднем чехи выкуривают 53 сигареты в неделю, а выпивают семь пив (или 4,4 бокала вина, а те, кто предпочитают крепкий алкоголь – 5 рюмок). Такие данные обнародовала компания Ipsos.

В то же время, 58 процентов населения регулярно занимаются спортом, 42 процента – периодически. 25 процентов чехов регулярно катаются на велосипеде, 22 процента жителей страны посещают бассейн, а 14 процентов населения занимаются бегом.

61 процент чехов болеет раз в году, 39 процентов – чаще.

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