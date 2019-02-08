Опрос: суверенитет государства нужно отстаивать любой ценой

Чешский Центр по изучению общественного мнения (CVVM) провел опрос на тему «Подход чехов к обороне государства».

Согласно результатам, почти 89 процентов опрошенных уверены, что суверенитет государства нужно отстаивать любой ценой. В то же время, 60 процентов респондентов сомневаются в способности самозащиты государства в случае военного нападения. Половина опрошенных чехов высказала мнение, что судьба столь незначительного по размеру государства остается в руках держав.

Вопрос защиты государства считает приоритетным 51 процент респондентов; половина опрошенных чехов выразила уверенность, что уровень подготовки армии ЧР вполне сравним с армиями западных государств.

Опрос проводился в январе текущего года, участие в нем приняли 1087 человек.