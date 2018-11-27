Опрос: среднестатистический чех потратит на рождественские подарки 6135 крон

В преддверии рождественских и новогодних праздников чехи намерены потратить на подарки своим родным и близким, в среднем, 6135 крон (245 евро). Рождественские декорации для интерьера, праздничный ужин и напитки обойдутся среднестатистическому гражданину Чехии в 4850 крон (194 евро). Такие результаты показал опрос общественного мнения, заказанный компанией Profi Credit.

Покупать рождественские подарки намерены 96 процентов респондентов. Чаще всего они будут преподноситься членам семьи; друзьям собираются дарить подарки лишь 28 процентов чехов, а коллегам по работе – 11 процентов опрошенных.