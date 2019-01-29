Опрос: работников из Украины ищут 97 % чешских предприятий

Более трехсот чешских предприятий, которые посредством Экономической палаты Чехии подали заявление на включение в программу «Режим Украина» - ответили на вопрос, в представителях каких профессиях они заинтересованы прежде всего.

Как выяснилось, в Чехии наиболее востребованы специалисты по металлообработке, сварщики, литейщики, слесари, механики, а также ремонтники. Фирмы также проявили интерес к кровельщикам, паркетчикам, штукатурам, сантехникам и малярам.

Интерес к трудовым ресурсам из Украины растет – работников этой национальности ищут 97 процентов опрошенных фирм, показал опрос. Далее чешские предприятия нанимают словаков, поляков, россиян, белорусов и молдаван. Рабочими местами в Чехии интересуются граждане Сербии и Монголии.

Новых работников в этом году будут нанимать 92 процента опрошенных фирм. Цель программы «Режим Украина» - ускорить процесс урегулирования формальностей для украинцев, заинтересованных в работе на чешских предприятиях.

Данные опубликовала Экономическая палата Чехии.