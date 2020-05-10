Опрос показал, сколько чешских семей ощутило влияние коронавируса на свой бюджет

Согласно опросу, проведенному агентством Kantar CZ, 52% процентов чешских семей призналось, что коронавирус либо никак не отразился на их бюджете, либо отразился лишь минимально. Около 30% опрошенных отметили, что лишь частично почувствовали влияние коронавируса на семейный бюджет, и лишь 15% призналось, что не уверены, смогут ли оплатить все необходимые счета. Результаты опроса были опубликованы в воскресенье, 10 мая, Чешским телевидением (ČT).

Результат опроса также показал, что 50% чешских семей не пришлось менять какие-либо своим привычки и ограничивать траты, почти 25% были вынуждены экономить на одежде или обуви, а 23% - на покупке бытовой техники или электроники. Почти 20% опрошенных признались, что им пришлось сократить некоторые статьи расходов на продукты питания, а 9% сократили траты на лекарства. Опрос проходил в конце апреля, в нем приняли участие 1200 человек.