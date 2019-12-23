Опрос показал, чего боятся чехи

Данные опроса, проведенного Центром изучения общественного мнения Чешской Республики (CVVM), показывают, что более половины жителей Чехии имеют какие-либо опасения или страхи, касающиеся современной жизни и будущего. Результаты показали, что наибольшее количество респондентов боятся миграции, проблем со здоровьем и ухудшения состояния окружающей среды. Однако почти 90% опрошенных чувствуют себя в безопасности в Чешской Республике в месте своего проживания.

Как заявили социологи, вопрос миграции беспокоит 54% чехов. По сравнению с прошлым годом их количество практически не изменилось, однако это является наиболее низким показателем с 2002 года, когда впервые задавался вопрос о миграци. Кроме того, этот показатель на 14% ниже, чем в 2015 году, когда миграционный кризис достиг своего пика, а экономическая ситуация в стране была значительно хуже.