Опрос: о падении железного занавеса чехи и другие европейцы не жалеют, хотя большинство не верит нынешним политикам

Граждане государств бывшего Восточного блока не испытывают чувства полного удовлетворения актуальной политической и экономической ситуацией на своей родине. Тем не менее, лишь очень немногие из них жалеют о падении «железного занавеса». К такому выводу пришли авторы опроса, проведенного исследовательским центром Pew Research Center по случаю 30-летия начала падения коммунистического режима.

В опросе приняли участие граждане 17 стран, в том числе четырнадцати западных и восточных государств Евросоюза, а также России, Украины и США. Предметом изучения организаторов масштабного исследования стали такие темы как переход к многопартийной системе, которая отличается политической конкуренцией нескольких или целого ряда субъектов, свободный рынок, удовлетворенность институтами ЕС и прогнозы, касающиеся будущего.

Перемены, которые принесли с собой события 1989 – 1991 гг., положительно оценивает 82% чехов и 74% словаков. Менее всего чувствуют себя удовлетворенными россияне, 48% которых предпочло бы сегодня жить в СССР.

О падении коммунистических режимов сожалеет также треть болгар и украинцев. Лишь немного чехов, однако, испытывает доверие к нынешним политикам: 70% сообщило, что «они не верят в то, что политиков интересует их мнение».

Такого же пессимистичного настроя придерживается более половины опрошенных во всех упомянутых государствах. Исключением являются лишь граждане Швеции и Нидерландов, где политикам доверяет более 50% населения страны.