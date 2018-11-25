Опрос: Недоверие главе правительства высказывает 60% граждан

Скандал вокруг премьера Чехии Андрея Бабиша и его сына, который кульминировал голосованием депутатов о вотуме недоверия кабинету министров, повлиял на рейтинг доверия непосредственно председателя коалиционного правительства. В дискуссионной программе «Чешского Телевидения» «Вопросы Вацлава Моравеца» были представлены результаты опроса, осуществленного Kantar TNS.

Результат анализа следующий: 12% респондентов заявляет, что доверяют премьеру, а еще 25%, что «скорее доверяют». 22% опрошенных относят себя к категории тех, кто «скорее не доверяют», а еще 38% граждан подчеркивают свое категорическое недоверие. 3% участников исследования затруднились отнести себя к той или иной категории.