Опрос: На чешский трудовой рынок негативно влияет недостаток рабочей силы

Три четверти трудоустроенных граждан Чехии уверены, что страна испытывает недостаток рабочих рук, причем в первую очередь вспоминают о негативных проявлениях такого актуальной ситуации – растущее напряжение в рудовых коллективах и большое количество внеурочной работы. 25% почувствовали значительное увеличение объемов выполняемой ими работы, 16% участников опроса заявляют, что вынуждены работать за недостающих людей. Таковы результаты исследования, проведенного компанией Up ČR. 43% респондентов из-за негативных последствий недостатка трудовых кадров в стране серьезно обдумывают возможность смены места работы.