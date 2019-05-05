Опрос: На чешский трудовой рынок негативно влияет недостаток рабочей силы

Антон Каймаков
05-05-2019
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Три четверти трудоустроенных граждан Чехии уверены, что страна испытывает недостаток рабочих рук, причем в первую очередь вспоминают о негативных проявлениях такого актуальной ситуации – растущее напряжение в рудовых коллективах и большое количество внеурочной работы. 25% почувствовали значительное увеличение объемов выполняемой ими работы, 16% участников опроса заявляют, что вынуждены работать за недостающих людей. Таковы результаты исследования, проведенного компанией Up ČR. 43% респондентов из-за негативных последствий недостатка трудовых кадров в стране серьезно обдумывают возможность смены места работы.

 
 
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