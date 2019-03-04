Опрос: интерес к выборам в Европарламент растет, фаворитом в Чехии остается движение ANO

Центр по исследованию общественного мнения (CVVM) провел опрос политических предпочтений граждан Чехии за три месяца до выборов в Европейский парламент. Если бы голосование состоялось в феврале, то победителем стало бы движение ANO, за которое проголосовало бы 26 процентов избирателей.

Вторую позицию заняла бы Гражданская демократическая партия, обеспечив себе поддержку 16 процентов голосующих. Третьей Пиратской партии отдало бы свой голос 11,5 процента избирателей. Коммунисты могли бы рассчитывать на поддержку 8 процентов избирателей, а социал-демократы, равно как и коалиция Старосты и независимые и TOP 09 получили бы по 7,5 процентов голосов.

Явка на февраль составила бы 28 процентов, что намного больше, чем на выборах в Европарламент в 2014 году. Тогда в голосовании приняли участие 18 процентов избирателей.