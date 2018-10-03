Опрос: если бы не распад Австро-Венгрии, уровень жизни был бы таким же или выше

Более половины чехов считают, что если бы Австро-Венгрия не распалась, им жилось бы сегодня лучше. Такой результат показал опрос компании SC&C, сделанный по заказу «Чешского Радио». Подобного мнения респонденты придерживаются и в отношении разделения Чехословакии в 1992 году.

«Половина населения помнит то время, и, конечно, распад государства на Чехию и Словакию ряду из них мог причинить определенный дискомфорт, за границей остались родственники, друзья. Треть опрошенных считает, что если бы не распад, их жизнь сложилась бы лучше, еще 40 процентов уверены, что они жили бы, как и живут сейчас. Так отвечали люди постарше», - рассказала автор опроса Яна Гаманова.

Сто лет Чехословакии собирается отмечать половина населения страны.