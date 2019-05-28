Опрос: доверие чехов в будущее ЕС растет

Доверие чехов в будущее объединенной Европы растет. Согласно новейшему исследованию Центра по опросу общественного мнения CVVM, в межгодовом сравнении показатель вырос на два процентных пункта и составил 46 %. Подъем наблюдается с 2012 года.

Среди преимуществ единой Европы чехи чаще всего называют сотрудничество в оборонной сфере, а также координированный подход к вопросам, связанным с экологией.

Наиболее скептично граждане Чехии относятся к единой политике Евросоюза: позитивную оценку ей дали 40 процентов опрошенных, отрицательную – половина респондентов.