Опрос: доверие чехов в будущее ЕС растет

Эва Туречкова
28-05-2019
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Доверие чехов в будущее объединенной Европы растет. Согласно новейшему исследованию Центра по опросу общественного мнения CVVM, в межгодовом сравнении показатель вырос на два процентных пункта и составил 46 %. Подъем наблюдается с 2012 года.

Среди преимуществ единой Европы чехи чаще всего называют сотрудничество в оборонной сфере, а также координированный подход к вопросам, связанным с экологией.

Наиболее скептично граждане Чехии относятся к единой политике Евросоюза: позитивную оценку ей дали 40 процентов опрошенных, отрицательную – половина респондентов.

 
 
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