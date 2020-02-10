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Опрос: День святого Валентина становится популярней

Антон Каймаков
10-02-2020
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Опрос, проведенный среди торговцев чешским информационным агентством ČTK, что День святого Валентина, становится в Чехии все более популярным. Более основательно к празднику влюбленных готовятся женщины, заранее приобретая подарки своим избранникам. Мужчины, как показал опрос, все делают в последний момент. На святого Валентина они чаще всего приобретают цветы, продажа которых, как указывают продавцы, увеличивается в праздник на 90%. Нарастают в торговых точках также объемы сбыта шоколада, игристых вин, нижнего белья и пижам.

С приближением Дня святого Валентина растет также и количество приобретений в ювелирных магазинах.

 
 
 
 
 
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