Опрос: День святого Валентина становится популярней

Опрос, проведенный среди торговцев чешским информационным агентством ČTK, что День святого Валентина, становится в Чехии все более популярным. Более основательно к празднику влюбленных готовятся женщины, заранее приобретая подарки своим избранникам. Мужчины, как показал опрос, все делают в последний момент. На святого Валентина они чаще всего приобретают цветы, продажа которых, как указывают продавцы, увеличивается в праздник на 90%. Нарастают в торговых точках также объемы сбыта шоколада, игристых вин, нижнего белья и пижам.

С приближением Дня святого Валентина растет также и количество приобретений в ювелирных магазинах.