Опрос: чехи против введения обязательного выпускного экзамена по математике

Большинство чехов не согласны с введением обязательного выпускного экзамена по математике, оплатой учебы в государственных вузах, а также инклюзией. Такой результат показал опрос Центра по изучению общественного мнения CVVM.
В то же время, три четверти респондентов высказались за обязательное дошкольное обучение детей в детском саду. Половина опрошенных ввела бы запрет на увольнение учителей во время летних каникул.
Возможность обучения детей в домашних условиях поддерживают 44 процента респондентов, однако такой же процент опрошенных чехов подобную идею отвергает.
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