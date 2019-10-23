Опрос: чехи против введения обязательного выпускного экзамена по математике

Большинство чехов не согласны с введением обязательного выпускного экзамена по математике, оплатой учебы в государственных вузах, а также инклюзией. Такой результат показал опрос Центра по изучению общественного мнения CVVM.

В то же время, три четверти респондентов высказались за обязательное дошкольное обучение детей в детском саду. Половина опрошенных ввела бы запрет на увольнение учителей во время летних каникул.

Возможность обучения детей в домашних условиях поддерживают 44 процента респондентов, однако такой же процент опрошенных чехов подобную идею отвергает.