Опрос: чехи наиболее позитивно оценивают взаимоотношения со Словакией

Эва Туречкова
08-01-2019
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Как вы оцениваете взаимоотношения вашего государства со следующими странами? Ответ на данный вопрос чехи давали в ходе опроса общественного мнения, проведенного в декабре прошлого года компанией CVVM. Наиболее позитивную оценку получили отношения с о Словакией, Польшей, Венгрией и Австрией (так ответили 9 из 10 респондентов), взаимоотношения с Германией оценили 84 процента опрошенных. 60 процентов респондентов считают хорошими отношения Чехии с Украиной, Израилем и Россией. 70 процентов опрошенных назвали Китай.

Наиболее негативную оценку получили взаимоотношения с Ираном и Сирией.

 
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