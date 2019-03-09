Опрос: чехи довольны программой правительства, претензии предъявляют к составу кабмина

Чехи поддерживают программу действующего правительства, однако не довольны персональным составом кабинета министров, следует из результатов опроса общественного мнения, проведенного агентством CVVM. Количество респондентов, которые дали положительную оценку премьеру Андрею Бабишу, остается неизменным (42%), однако выросло число тех, кто работой главы правительства не доволен (52%).

Состав кабмина удовлетворяет 37 процентов респондентов, обратное мнение высказали 54 процента опрошенных. Программу действующего правительства положительно оценивают 52 процента респондентов, что на 9 процентных пунктов больше, чем в прошлом году, пишет издание Lidové noviny.