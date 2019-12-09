Опрос агентства Kantar CZ: впервые в чешский парламент прошло бы движение Trikolóra

Согласно анализу, проведенному в ноябре агентством Kantar CZ, если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее время, в законодательный орган впервые прошло бы новое движение Trikolóra («Триколор»).

Победителем выборов, как показывают последние опросы, по-прежнему вышло бы движение ANO премьера Андрея Бабиша, входящее в правящую коалицию. По результатам измерения электоральных предпочтений, ANO в ноябре набрало бы 28,5% голосов, по сравнению с октябрем ухудшив свою позицию на три балла так же, как и Пиратская партия, потерявшая 3,5 балла и уступившая в рейтинге второе место Гражданско-демократической партии.

Остальные парламентские партии получили бы от 4,5 до 6,5% голосов. Данные в воскресенье обнародовало «Чешское телевидение». В опросе, проходившем с 9 по 29 ноября, приняло участие 1200 респондентов.