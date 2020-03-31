Архив передач

Опрос агентства Communa показал, в каком состоянии находится бизнес в ЧР

Ирина Ручкина
31-03-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

До 25% чешских компаний и индивидуальных предпринимателей могут перестать существовать из-за последствий коронавируса и связанных с ним правительственных мер и ограничений. Об этом говорится в опросе, проведенным агентством Communa, участие в котором приняло около ста компаний.

Около половины опрошенных компаний и предпринимателей частично сократили свою деятельность в связи с мерами, а 20% были вынуждены закрыться полностью. Лишь менее 20% участников опроса считают, что их бизнес сможет выжить в сложившейся ситуации более трех месяцев без необходимости сокращения штата или дотаций от государство. Примерно 2% опрошенных уже провели увольнения, еще 20% признается, что будут вынуждены совершить этот шаг в течение ближайшего месяца. Лишь 15% предприятий смогут работать два месяца без необходимости увольнять сотрудников.

 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 