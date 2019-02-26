Опрос: 28% чешских фирм почувствовали на себе приближение «Брексита»

Снижение числа заказов и доходов, связанных с ситуацией вокрук «Брексита», почувствовали на себе 28% чешских фирм. Вывод сделан на основе исследования, проведенного Bibby Financial Services и Британской торговой палатой среди чешских компаний, поддерживающих торговые отношения с Великобританией. Крупные экспортеры выводят некоторые свои филиалы из Соединенного Королевства в континентальную Европу.

Объем импорта из Британии в последние месяцы существенно сократился: в декабре по сравнению с показателями прошлого года на 35%, за целый год на 16,4%. Объем экспорта чешской продукции в Соединенное Королевство в 2018 году сократился до уровня 2015 года, то есть на 2,5%, информировало Чешское статистическое управление. При этом Британия является одним из важнейших торговых партнеров ЧР.