Опрос: 28% чешских фирм почувствовали на себе приближение «Брексита»

Лорета Вашкова
26-02-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Снижение числа заказов и доходов, связанных с ситуацией вокрук «Брексита», почувствовали на себе 28% чешских фирм. Вывод сделан на основе исследования, проведенного Bibby Financial Services и Британской торговой палатой среди чешских компаний, поддерживающих торговые отношения с Великобританией. Крупные экспортеры выводят некоторые свои филиалы из Соединенного Королевства в континентальную Европу.

Объем импорта из Британии в последние месяцы существенно сократился: в декабре по сравнению с показателями прошлого года на 35%, за целый год на 16,4%. Объем экспорта чешской продукции в Соединенное Королевство в 2018 году сократился до уровня 2015 года, то есть на 2,5%, информировало Чешское статистическое управление. При этом Британия является одним из важнейших торговых партнеров ЧР.

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 