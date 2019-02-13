Оправдательный вердикт в отношении чешского переводчика «Основ таухида» является окончательным

Лорета Вашкова
13-02-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Оправдательный вердикт в отношении бывшего главы пражской мусульманской общины и арабиста Владимира Саньки, обвиняемого в переводе, издании и распространении попавшей под запрет во многих европейских странах книги Б. Филипса «Основы таухида – исламская концепция Бога», является окончательным. Согласно информации, вытекающей из базы данных InfoSoud, Верховный суд ЧР отклонил исковое заявление высшего государственного прокурора Павла Земана, стремившегося опротестовать снятие обвинения с В. Саньки.

Эксперты ранее дошли к заключению, что в публикации рассматривается одно из религиозных направлений консервативного ислама, а не пропаганда радикального движения. Дело связано со штурмом пражских центров мусульманских общин, проведенных по инициативе Отдела по борьбе с организованной преступностью в 2014 году.

Впервые Владимир Санька был оправдан в 2016 году в Районном суде Праги-1. Позже дело рассматривали суды второй инстанции.

Лорета Вашкова
13-02-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 