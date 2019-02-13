Оправдательный вердикт в отношении чешского переводчика «Основ таухида» является окончательным

Оправдательный вердикт в отношении бывшего главы пражской мусульманской общины и арабиста Владимира Саньки, обвиняемого в переводе, издании и распространении попавшей под запрет во многих европейских странах книги Б. Филипса «Основы таухида – исламская концепция Бога», является окончательным. Согласно информации, вытекающей из базы данных InfoSoud, Верховный суд ЧР отклонил исковое заявление высшего государственного прокурора Павла Земана, стремившегося опротестовать снятие обвинения с В. Саньки.

Эксперты ранее дошли к заключению, что в публикации рассматривается одно из религиозных направлений консервативного ислама, а не пропаганда радикального движения. Дело связано со штурмом пражских центров мусульманских общин, проведенных по инициативе Отдела по борьбе с организованной преступностью в 2014 году.

Впервые Владимир Санька был оправдан в 2016 году в Районном суде Праги-1. Позже дело рассматривали суды второй инстанции.