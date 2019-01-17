Оппозиция в парламенте поднимет вопрос давления президента страны на судей

Тимур Кашапов
17-01-2019
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Пиратская партия, TOP 09 и STAN собираются обсудить в Палате депутатов отношение президента Милоша Земана и его канцлера Вратислава Мынаржа к судебной системе страны. Представители партий таким образом отреагировали на информацию в некоторых СМИ, которые утверждают, что администрация президента оказывала давление на судей. В частности, еженедельник Respekt утверждает, что Вратислав Мынарж несколько раз контактировал судей, которые рассматривают дела, касающиеся непосредственно президента или администрации.

Депутаты Компартии и SPD, в свою очередь, не видят оснований включать вопрос в повестку дня Палаты депутатов. По словам министра внутренних дел Яна Гамачека, его должно решить Министерство юстиции. Министр юстиции Ян Кнежинек считает, что судьи обязаны научиться справляться с любым давлением.

 
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