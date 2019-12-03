Оппозиция требует вынести на обсуждение парламента вопрос конфликта интересов премьера

Оппозиционные партии требуют вынести на обсуждение парламента отдельным пунктом результаты европейского аудита, констатирующего конфликт интересов премьера Андрея Бабиша. Гражданская демократическая партия, TOP 09, христианские демократы и движение «Старосты и независимые» и Пиратская партия далее будут добиваться публикации европейского документа, так как неразборчивая ситуация вредит интересам Чехии и может поставить под угрозу выплату европейских субсидий чешским фирмам в будущем, заявил СМИ от имени оппозиции глава Пиратов Иван Бартош. Встреча представителей названных партий состоялась во вторник ранним утром. Более подробная информация должна прозвучать после пресс-конференции министра регионального развития Клары Досталовой (ANO), посвященной данному вопросу.