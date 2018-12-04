Оппозиция требует создания парламентской комиссии по расследованию влияния авторитарных режимов в Чехии

Оппозиционные партии – гражданские демократы, «пираты», христианские демократы и ТОР-09 требуют создать парламентскую комиссию, которая занималась бы оценкой и расследованием того влияния, которое оказывают на внутриполитическую ситуацию в Чехии страны с авторитарными режимами.

Такое заявление 4 декабря на пресс-конференции сделали вышеуказанные оппозиционные партии, которые намерены обсудить проект с другими парламентскими фракциями. Предложение по созданию комиссии последовало после публикации доклада Информационной службы безопасности ЧР (BIS), в котором указывается на возрастание шпионажа и влияния в Чехии России и Китая.