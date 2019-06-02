Оппозиция: расследование нельзя поручать правящей партии

Председатель оппозиционной партии TOP 09 и бывший министр юстиции Иржи Поспишил в дискуссионной передаче на телеканале Prima заявил, что официальный ответ Чешской Республики на брюссельскую проверку и отчет Еврокомиссии о конфликте интересов премьер-министра не должен быть написан членами движения ANO. По мнению Иржи Поспишила, члены правящей партии ведут себя как «сторонники компании Agrofert», а не как независимые представители Чешской Республики.

Несмотря на то, что изданный в пятницу аудиторский отчет Еврокомиссии не является окончательным, по мнению Иржи Поспишила, мнение Европейской комиссии вряд ли изменится. Глава TOP 09 отметил, что за свою политическую карьеру он не помнит ни одного случая, чтобы решение Еврокомиссии радикально отличалось от предварительного отчета.