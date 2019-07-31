Оппозиция протестует против изменения налогового законодательства

Эва Туречкова
31-07-2019
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Правительство Андрея Бабиша, несмотря на свои обещания не увеличивать налоги, кроме повышения ставок на алкоголь, табачные изделия и азартные игры меняет налоговые правила также в отношении поставок газа для домашних котельных. Этот шаг приведет к подорожанию газа в среднем на 5 процентов в год, заявил СМИ глава депутатской фракции от оппозиционной Гражданской демократической партии Збынек Станюра.

Информацию подтвердила также исполнительный директор Чешского союза поставщиков газа Ленка Ковачовска. Согласно поправке, изменения могут коснуться и страхового бизнеса. Правительство предлагает уменьшить размер резервов страховых компаний, что, по мнению главы Ассоциации страховых компаний Яна Матоушка, негативно скажется, прежде всего, на самих клиентах.

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