Оппозиция протестует против изменения налогового законодательства

Правительство Андрея Бабиша, несмотря на свои обещания не увеличивать налоги, кроме повышения ставок на алкоголь, табачные изделия и азартные игры меняет налоговые правила также в отношении поставок газа для домашних котельных. Этот шаг приведет к подорожанию газа в среднем на 5 процентов в год, заявил СМИ глава депутатской фракции от оппозиционной Гражданской демократической партии Збынек Станюра.
Информацию подтвердила также исполнительный директор Чешского союза поставщиков газа Ленка Ковачовска. Согласно поправке, изменения могут коснуться и страхового бизнеса. Правительство предлагает уменьшить размер резервов страховых компаний, что, по мнению главы Ассоциации страховых компаний Яна Матоушка, негативно скажется, прежде всего, на самих клиентах.
Белорусу, участвовавшему в боях на стороне ДНР, грозит в Чехии 15 лет за терроризм
«Когда мой отец писал Сталину, Мейерхольд был уже мертв»
ЦБОП ЧР: украинцы занимаются сбором платы за «крышевание» бизнеса соотечественников
Кредит для молодоженов – дают, но не берут
Кто купил билетов пачку? Столетие чехословацкой лотереи