Оппозиция призывает президента пересмотреть заявление об аболиции в отношении премьера

Эва Туречкова
24-09-2019
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Представители демократических оппозиционных партий во вторник в ходе совместной пресс-конференции призвали президента Милоша Земана, чтобы тот пересмотрел свое публично заявленное обещание Андрею Бабишу о применении в случае необходимости так называемой аболиции, то есть о прекращении уголовного преследования премьера по делу «Гнездо аиста».

Представители Гражданской демократической партии, Пиратов, христианских демократов, TOP 09 и партии «Старосты и независимые» также призвали президента воздержаться в ближайшие недели от комментариев в адрес Андрея Бабиша и Генеральной прокуратуры, чтобы не дать возникнуть подозрениям в попытках повлиять на решение госорганов.

 
 
 
 
 
 
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