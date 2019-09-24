Оппозиция призывает президента пересмотреть заявление об аболиции в отношении премьера

Представители демократических оппозиционных партий во вторник в ходе совместной пресс-конференции призвали президента Милоша Земана, чтобы тот пересмотрел свое публично заявленное обещание Андрею Бабишу о применении в случае необходимости так называемой аболиции, то есть о прекращении уголовного преследования премьера по делу «Гнездо аиста».

Представители Гражданской демократической партии, Пиратов, христианских демократов, TOP 09 и партии «Старосты и независимые» также призвали президента воздержаться в ближайшие недели от комментариев в адрес Андрея Бабиша и Генеральной прокуратуры, чтобы не дать возникнуть подозрениям в попытках повлиять на решение госорганов.