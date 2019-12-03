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Оппозиция потребовала вынесения на обсуждение парламента вопроса конфликта интересов премьера

Эва Туречкова
03-12-2019
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Оппозиционные партии потребовали вынесения на обсуждение парламента отдельным пунктом результатов европейского аудита, констатирующего конфликт интересов премьера Андрея Бабиша. Заседание парламента по этому вопросу состоится в четверг.

Гражданская демократическая партия, TOP 09, христианские демократы и движение «Старосты и независимые» и Пиратская партия далее будут добиваться публикации европейского документа, так как неразборчивая ситуация вредит интересам Чехии и может поставить под угрозу выплату европейских субсидий чешским фирмам в будущем, заявил СМИ от имени оппозиции глава Пиратов Иван Бартош. Встреча представителей названных партий состоялась во вторник ранним утром.

 
 
 
 
 
 
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