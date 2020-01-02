Оппозиция о речи премьера ЧР: «Воздушные замки и розовые очки»

Представители оппозиционных партий ЧР охарактеризовали речь премьер-министра страны как «воздушные замки, увиденные через розовые очки». Глава партии гражданских демократов (ODS) Петр Фиала заявил, что форма и содержание речи главы правительства отвечают стандартам 80-х годов ХХ века, когда политики утверждали, что «все хорошо», а благосостояние в стране обеспечивает только правящая партия.

Председатель партии христианских демократов (KDU-ČSL) Марек Выборны в своем аккаунте в сети Twitter написал: «Мы действительно живем в счастливое время и в прекрасном месте, но все ли так прекрасно, как утверждает премьер-министр? Я бы рекомендовал снять розовые очки!»

А бывший глава партии TOP 09 Иржи Поспишил в своем аккаунте отметил, что и после шести лет правления Андрей Бабиш все еще ссылается на ошибки своих предшественников и сетует на существующие недостатки. «Положение, в котором до сих пор находится строительство автомагистралей доказывает, что обещания Бабиша — это лишь воздушные замки. Так нельзя управлять ни фирмой, ни государством».

Председатель движения STAN Вит Ракушан заявил, что финансовый план Андрея Бабиша выглядит так, будто он, как Гарри Поттер, хочет взмахнуть волшебной палочкой и превратить Чехию во вторую Швейцарию. «Вряд ли у него это получится. Волшебная шляпа отправила бы его в Слизерин», — написал Вит Ракушан в своем аккаунте в сети Twitter, ссылаясь на популярную серию книг о школе волшебства.