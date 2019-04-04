Оппозиция критикует президента Чехии за заявления, сделанные в Австрии

Часть оппозиции раскритиковала речь президента Милоша Земана, которую он произнес перед соотечественниками в ходе своего визита в Австрию. Земан, в частности, заявил, что хотел бы использовать отсутствие «зеленых» в парламентах Австрии и Чехии для скорейшего утверждения реализации проекта строительства канала Дунай-Одер-Эльба. Он также раскритиковал бывшего мэра Вены Михаэля Хойпля, который был награжден орденом Белого льва в 2017 году, за то, что мэрия Вены не финансирует чешскоязычную школу и призвал Хойпля порекомендовать финансировать школу своему преемнику Михаэлю Людвигу.

Впрочем, в среду, 3 апреля, австрийская газета Der Standard сообщила, что чешскоязычная школа в Вене получала финансовую поддержку администрации во главе с Хойплем. Пресс-секретарь президента Иржи Овчачек затем написал в Твиттере, что Земан получил информацию о финансировании школы от чешского посла Иваны Червенковой.