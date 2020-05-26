Оппозиция критикует план правительства фактически сократить бюджеты городов и сел

Чешские оппозиционные партии протестуют против плана Минфина, согласно которому выплаты антикризисных пособий малым предприятиям и физическим лицам, занимающимся предпринимательской деятельностью, будут осуществляться частично за счет налоговых поступлений в бюджеты городов и малых населенных пунктов Чехии.

Городские и сельские администрации лишились бы, таким образом, 9,9 млрд крон, а финансирование краевых бюджетов сократилось бы на 3,5 млрд крон. Союз городов и малых населенных пунктов символически объявил вторник «черным днем». На здании пражской мэрии появился черный флаг. Примеру столицы последовали и другие города.