Архив передач

Оппозиция критикует план правительства фактически сократить бюджеты городов и сел

Эва Туречкова
26-05-2020
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Чешские оппозиционные партии протестуют против плана Минфина, согласно которому выплаты антикризисных пособий малым предприятиям и физическим лицам, занимающимся предпринимательской деятельностью, будут осуществляться частично за счет налоговых поступлений в бюджеты городов и малых населенных пунктов Чехии.

Городские и сельские администрации лишились бы, таким образом, 9,9 млрд крон, а финансирование краевых бюджетов сократилось бы на 3,5 млрд крон. Союз городов и малых населенных пунктов символически объявил вторник «черным днем». На здании пражской мэрии появился черный флаг. Примеру столицы последовали и другие города.

 
 
 
 
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