Оппозиция инициирует голосование о вотуме доверия правительству

Эва Туречкова
18-06-2019 oбновлено
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Лидеры оппозиционных сил в парламенте Чехии (Гражданской демократической партии, Пиратов, христианских демократов, TOP 09 и движения «Старосты и независимые») во вторник приняли решение инициировать в Палате депутатов голосование о доверии действующему правительству Андрея Бабиша.

Оппозиция критикует кабинет министров из-за обнародованного на днях предварительного аудита Европейской комиссии, подтвердившего конфликт интересов премьера, а также потому, что «действующий кабинет утопает в собственных проблемах, не уделяя должного внимания работе над проектами законов».

По недавнему заявлению председателя Гражданской демократической партии Петра Фиалы, самый логичный выход из ситуации – смена премьера Андрея Бабиша.

 
 
 
 
 
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