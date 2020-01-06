Оппозиционные партии ЧР: граждане не должны возмещать субсидии за Агроферт

Представители партии гражданских демократов (ODS) и христианских демократов (KDU-ČSL) заявили о необходимости предпринять все возможное, чтобы дотации, выплаченные ЕС концерну Agrofert, не пришлось возвращать гражданам Чехии из своего кармана. Оппозиционные партии реагируют на информацию, обнародованную сервером Neovlivní.cz, согласно которому Европейская комиссия по сельскохозяйственным субсидиям постановила, что премьер-министр Андрей Бабиш находится в конфликте интересов и дотации были получены неправомерно.

Представители партии пиратов отметили, что конфликт интересов Бабиша очевиден для всех в Европейском Союзе, и чешское правительство также должно начать заниматься этим вопросом.