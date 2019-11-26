Оппозиционные парламентарии ратуют за 15-процентное увеличение зарплат педагогов

В грядущем году зарплаты чешских педагогов должны быть увеличены на 15%, считают представители парламентских оппозиционных партий и движений – «Старосты и независимые», ТОР 09 и христианских демократов. Соответствующее заявление было сделано во время пресс-конференции перед началом заседания Палаты депутатов.

«Старосты и независимые» также потребовали расширить бюджет образовательного ведомства на 5,5 миллиарда крон (211,5 миллионов евро).

Весной 2019 года правительство заявляло о намерении поднять учительские зарплаты на 15%, однако, бюджетом на следующий год предполагается рост в объеме 10%.