Оппозиционные евродепутаты критикуют премьера

Известие об отклонении Европейским судом по правам человека жалобы чешского премьера Андрея Бабиша на Словацкую Республику подняло волну критики со стороны оппозиционных евродепутатов. Суд отклонил жалобу, посредством которой глава правительства Чехии пытался опровергнуть информацию о своем осознанном сотрудничестве с коммунистической чехословацкой секретной службой StB, аналогом советского КГБ.

«Андрей Бабиш уже не сможет избавиться от ярлыка агента StB… Это позор, когда бывший агент StB, вдобавок уголовно преследуемый и подозреваемый в конфликте интересов, находится во главе чешского правительства и принимает решения, связанные с дальнейшей судьбой нашей страны», – прокомментировал поступившее сообщение евродепутат и глава партии ТОР 09 Иржи Поспишил.

Христианский демократ Томаш Здеховский в свою очередь задается вопросом – как премьер охарактеризует решение Европейского суда по правам человека. Будет ли это расцениваться в качестве «кампании, заговора или происков Мирослава Калоусека (глава фракции партии ТОР 09)».