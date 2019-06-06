Оппозиционные депутаты оспорят в КС положение о налоге на возвращенное церквям имущество

Группа депутатов от оппозиционных партий обратятся в Конституционный суд (КС) с требованием отменить налог на имущество, возвращенного церквям в рамках реституции. Документ подписали 62 депутата от Гражданско-демократической партии, Пиратской партии, христианских демократов, партии TOP 09 и движения STAN. В мае КС получил обращение из Сената, в котором также оспаривается законность налогообложения реституций.

Закон о реституции предусматривал, что церкви получат от государства различное имущество на сумму около 75 млрд крон (около 3,2 млрд евро). За имущество, не подлежащее возвращению, церкви должны получить компенсацию в размере 59 млрд крон (2,4 млрд евро), которая будет выплачиваться в течение 30 лет. Ввести новый налог на церковное имущество, некогда конфискованное коммунистами, потребовала Компартия Чехии и Моравии в обмен на поддержку правительства главы движения ANO Андрея Бабиша.