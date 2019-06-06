Оппозиционные депутаты оспорят в КС положение о налоге на компенсации за невозвращенное церковное имущество

Группа депутатов от оппозиционных партий обратятся в Конституционный суд (КС) с требованием отменить налог на компенсации за невозвращенное церквям в рамках реституции имущество. Документ подписали 62 депутата от Гражданско-демократической партии, Пиратской партии, христианских демократов, партии TOP 09 и движения STAN. В мае КС получил обращение из Сената, в котором также оспаривается законность налогообложения реституций.

Закон о реституции предусматривал, что церкви получат от государства различное имущество на сумму около 75 млрд крон (около 3,2 млрд евро). За имущество, не подлежащее возвращению, церкви должны получить компенсацию в размере 59 млрд крон (2,4 млрд евро), которая будет выплачиваться в течение 30 лет. Идея ввести налогообложение финансовых компенсаций за невозвращенное церковное имущество принадлежит Коммунистической партии Чехии и Моравии. Это одно из условий, которое должно было выполнить сформированное движением ANO и социал-демократами коалиционное правительство меньшинства в обмен на «тихую» поддержку со стороны коммунистов.